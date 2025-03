Surprise, Antoine Dupont bientôt à Marseille ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Et si le XV de France ne jouait plus tout le temps au Stade de France à l’avenir ? Alors que l’enceinte sportive basée à Saint-Denis accueille les plus grands événements dont les matchs de l’équipe de France de rugby, prochainement, cela pourrait évoluer. Ainsi, il ne serait pas étonnant de voir Antoine Dupont et compagnie jouer au Vélodrome à Marseille notamment.

Le 15 mars dernier, en battant l’Ecosse, c’est devant son public que le XV de France a soulevé le trophée du Tournoi des VI Nations. C’est donc devant les 80 000 spectateurs du Stade de France que la fête a eu lieu pour les joueurs de Fabien Galthié. Une ambiance de folie pour célébrer les héros, mais voilà qu’à l’avenir, ça pourrait bien se passer différemment. En effet, jusqu’à présent, comme avec l’équipe de France de football, le XV de France jouait ses rencontres à domicile au Stade de France. Le fait est qu’il n’est pas impossible qu’on assiste prochainement à des délocalisations.

« Pourquoi pas à Marseille ou à Lyon »

Alors qu’on avait donc l’habitude de voir la bande à Antoine Dupont au Stade de France, elle pourrait prochainement évoluer à Marseille. Direction donc le Vélodrome pour le XV de France ? Au micro de Sud Radio, Jean-Marc Lhermet, vice-président de la FFR, a expliqué à propos de ces possibles délocalisations de l’équipe de France de rugby : « Le deal est encore en cours de discussion, on n’a pas vraiment une visibilité. En plus des parties prenantes, il y l’Etat. L’Etat est un acteur important dans le choix des diverses solutions. Aujourd’hui, on discute et donc la bascule doit se faire pour la tournée d’automne. Aujourd’hui, on n’a toujours pas de réponse. Donc on commence à se pencher sur toutes les solutions, à la fois de jouer au Stade de France en novembre et pourquoi pas à Marseille ou à Lyon, en province ».

« On veut essayer de préserver des matchs en province quoi qu’il arrive »

« On veut essayer de préserver des matchs en province quoi qu’il arrive. A minima un sur les 5 avec le XV masculin, mais aussi essayer d’utiliser les U20 et notre équipe féminine pour aller dans des grands stades en France montrer du beau rugby », a poursuivi Jean-Marc Lhermet.