Un champion d’Europe à l’OM : Craquage obligatoire ?

La rédaction

Après avoir renforcé son secteur offensif et son milieu de terrain, l'OM veut désormais solidifier sa défense et cible Aymeric Laporte. Si l’ancienne star de Manchester City représente un profil idéal, son salaire astronomique de 20 M€ par an reste un obstacle majeur pour les finances marseillaises et pour Roberto De Zerbi.

Depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, l'OM a déployé de gros moyens sur le marché des transferts pour satisfaire les attentes du coach italien. Avec de nombreux renforts en attaque (Greenwood, Gouiri, Rowe, etc.) et au milieu de terrain (Højbjerg, Rabiot, Bennacer), l'effectif marseillais s'est considérablement amélioré. Cependant, certaines lacunes persistent, notamment en défense.

«Il faut des renforts»

Kevin Diaz a notamment évoqué ce problème à l'OM, dans L'After Foot, et a réagi à une rumeur concernant un possible renfort :

«Pour Laporte, on parle d’un salaire de 20 M€. C’est inaudible et inatteignable pour un club comme l’OM. Mais son profil est très intéressant (…) Défensivement, il faut des renforts. Aymeric Laporte peut en être un.»

Laporte à l'OM

L'OM cherche à faire venir Aymeric Laporte depuis maintenant quelques mois. Selon Foot Mercato, le club marseillais serait toujours chaud pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Manchester City, son profil s'intégrant parfaitement aux critères de Roberto De Zerbi.