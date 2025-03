Antoine Dupont : Un grand changement annoncé au XV de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé lors du match face à l'Irlande lors de ce Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a subi une rupture du ligament croisé du genou droit. Une terrible nouvelle pour le joueur de 28 ans. Le capitaine des Bleus va bientôt se faire opérer, et il devra observer une longue période de convalescence. L'occasion pour le XV de France de trouver de nouvelles solutions sans lui dans les mois à venir.

Après sa belle victoire lors du Tournoi des 6 Nations, le XV de France peut souffler puisque le temps semblait long depuis la dernière victoire dans une grande compétition. Malheureusement il a fallu disputer le dernier match sans Antoine Dupont, le capitaine, après sa grave blessure au genou. Les Bleus ont tout de même décroché une belle victoire face à l'Ecosse, une belle manière de conclure le Tournoi et un avant-goût de ce qui attend les hommes de Fabien Galthié sans leur capitaine pendant de longs mois désormais.

Le XV de France privé de Dupont

Si on ne connaît pas encore tout à fait la date de reprise estimée d'Antoine Dupont, on sait qu'il ne pourra pas jouer pendant de longs mois. Le rugbyman français est la figure emblématique du XV de France depuis des années, et il faudra donc faire sans lui. « L'Equipe de France continuera à oeuvrer et il faudra qu'elle trouve des solutions, avec ou sans Antoine Dupont. C'est ce qu'elle a su faire. Même pour les joueurs, dans leur tête, c'est le collectif qui les porte. C'est le collectif qui leur permet d'avancer, d'être performant. On fera différemment, forcément » analyse Emile Ntamack pour Sud Radio Rugby.

« Antoine, on ne peut pas le remplacer »

Père de Romain Ntamack et lui-même ancien joueur du XV de France, Emile Ntamack croit énormément en la force du collectif des Bleus, qui auront forcément de grandes ambitions à l'avenir. Il faudra d'abord se tourner vers de nouveaux objectifs sans le capitaine pour commencer. « Antoine, on ne peut pas le remplacer mais on va s'adapter, on va trouver des solutions un peu différentes qui continueront à mener l'Equipe de France vers la haute performance » poursuit l'ancien joueur du Stade toulousain.