15M€ : L'annonce qui va régaler le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG cherchera à poursuivre sa stratégie en recrutant de jeunes éléments pour le futur. Et pour y parvenir, le club de la capitale pourrait bien se séparer de plusieurs joueurs, à l'image de ceux actuellement prêtés. C'est notamment le cas de Nordi Mukiele qui ouvre la porte à un transfert définitif au Bayer Leverkusen qui pourrait rapporter environ 15M€.

Ces derniers mois, le PSG s'est séparé de plusieurs joueurs sous la forme de prêt. Et cela pourrait rapporter gros en fin de saison. Randal Kolo Muani, Milan Skriniar ou encore Marco Asensio donnent satisfaction dans leur nouveau club et pourraient donc être transférés définitivement. Et cela pourrait également être le cas de Nordi Mukiele.

«J'espère que ça continuera comme ça»

Prêté au Bayer Leverkusen, l'ancien joueur du RB Leipzig s'est ainsi réjoui de sa saison en Bundesliga. « Nous verrons ce qui se passe, mais je suis très reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont donné ici. J'espère que ça continuera comme ça. Pour être honnête, je n'y pense pas et je n'ai pas encore eu de discussions », confie-t-il pour BILD.

Un transfert à 15M€ pour Mukiele ?

D'ailleurs, selon les informations de la presse allemande, le Bayer Leverkusen serait disposé à conserver Nordi Mukiele. Un transfert estimé à 15M€ serait considéré comme réalisable du côté du club allemand alors que le prêt du joueur du PSG ne s'accompagne pas d'une option d'achat.