PSG : Le nouveau Maradona va remplacer Kolo Muani !

Il y a plusieurs semaines, Luis Enrique comparait avec humour Bradley Barcola avec Diego Maradona lorsque le Français était très en forme en début de saison. De retour en équipe de France, l’ailier du PSG devrait être titularisé par Didier Deschamps dimanche en lieu et place de Randal Kolo Muani.

« Je suis très content avec Barcola. Pour vous, il a fait 10 journées exceptionnelles comme si c’était Maradona, et maintenant, soudain, vous ne l'aimez pas parce que ses chiffres ont baissé, et maintenant ce sera Désiré Doué ou Ousmane Dembélé, non, ça ne marche pas comme ça pour nous. Je suis très content de lui depuis le début de l’année. » En décembre, alors que Bradley Barcola traversait une période compliquée avec le PSG, Luis Enrique se payait la presse en comparant son ailier à l’illustre Argentin Diego Maradona.

Bradley Barcola retrouve de la forme

Une manière bien propre à l’Espagnol de critiquer les avis parfois tranchés des journalistes sur un joueur qui avait connu une petite baisse de régime. Quoi qu’il en soit, Bradley Barcola s’est depuis relancé, et a retrouvé l’équipe de France pour ces premiers rendez-vous internationaux de l’année. Entré en jeu ce jeudi soir face à la Croatie lors de la défaite des Bleus (2-0), le joueur de 22 ans devrait être titulaire pour le prochain match.

Le crack du PSG titulaire dimanche ?

Dimanche soir, les Bleus accueillent la Croatie pour le match retour du quart de finale de la Ligue des Nations. Selon RMC Sport, Bradley Barcola va être titularisé aux côtés de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. L’ailier du PSG va donc remplacer Randal Kolo Muani.