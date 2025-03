OM : Transfert de Bennacer, la surprise est totale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé à Arles, Ismaël Bennacer connaissait sa première expérience à l'étranger à Arsenal. Couvé par Arsène Wenger, le milieu de terrain avait agréablement surpris ses dirigeants par son attitude. Mais cela n'a pas suffi. Le joueur n'a pas réussi à trouver sa place et a été vendu quelques mois plus tard. Ancien recruteur du club londonien, Gilles Grimandi est revenu sur son passage.

Aujourd’hui à l’OM, Ismaël Bennacer avait connu un passage contrasté à Arsenal. Après des débuts à Arles, le milieu de terrain rejoignait Londres après avoir visité les installations de Manchester City. Selon les informations de La Provence, les Gunners ne s’attendaient pas à obtenir les préférences du joueur, qui a très vite surpris par sa capacité à encaisser les exercices et son envie débordante. « A la base je voulais rester en France (…) Mais j’ai été rassuré par l’importante communité française. Je me suis senti comme au pays » avait confié Bennacer en 2017. Très vite, Arsène Wenger est interpellé par ce joueur à l'hygiène de vie irréprochable.

Arsenal avait grillé la priorité à Manchester City

« Arsène m’avait dit : « Mais c’est qui ce garçon ? ». Il avait de grosses lacunes mais une mentalité exceptionnelle, avec une telle envie de réussir et une belle marge de progression. On se devait de lui donner sa chance » a confié Gilles Grimandi, ancien recruteur d’Arsenal. A Londres, le joueur a progressé aux côtés de stars expérimentés comme Alexis Sanchez, Olivier Giroud ou encore Petr Cech. Mais malgré ses qualités évidentes, Bennacer fût remercié quelques mois plus tard en raison de la forte concurrence à son poste.

« Il était irréprochable, mais... »

« Tout le monde était élogieux concernant son attitude, il était irréprochable, est devenu capitaine de la réserve. On ne s’est pas trompé avec lui, mais pour entrer dans la rotation à cet âge-là dans un grand club, il faut la certitude qu’il soit performant tout de suite comme avec Bukayo Saka qui s’est imposé à 18 ans » a confié Grimandi dans les colonnes du quotidien régional.