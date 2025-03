Bennacer - OM : Un transfert est déjà annoncé !

Axel Cornic

A la recherche d’un renfort au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille a multiplié les pistes en Serie A, avant de finalement foncer sur Ismaël Bennacer. Un pari réussi pour le moment puisque l’international algérien arrivé en provenance de l’AC Milan est rapidement devenu une pièce importante du dispositif de Roberto De Zerbi.

Une longue liste de noms est sortie lors du dernier mercato hivernal, avec notamment Nicolo Fagioli de la Juventus. Il a toutefois fallu attendre les derniers jours pour voir l’OM trouver enfin chaussure à son pied. Comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com, une offre a été formulée à l’AC Milan pour Ismaël Bennacer, qui est finalement arrivé sous la forme d’un prêt.

Le joli coup Bennacer ?

Rapidement, le milieu de terrain est devenu un incontournable de Roberto De Zerbi, reléguant un peu plus Valentin Rongier à un poste de défenseur central. Et la situation devrait se confirmer, puisqu’on voir mal le coach de l’OM le sortir de son onze de départ à moins d’un problème, comme cela a été le cas lors du dernier Classico perdu face au PSG (3-1).

L’OM souhaiterait le garder

Et son aventure marseillaise pourrait bien se poursuivre ! D’après les informations de TMW, à Milan on serait persuadés que l’OM va lever l’option d’achat présente dans le prêt d’Ismaël Bennacer. Pour rappel, les Marseillais vont déjà verser 1M€ à l’AC Milan pour le prêt de six mois et devront payer 12M€ plus 3M€ d’éventuels bonus, afin de s’attacher définitivement ses services.