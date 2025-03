Deschamps au PSG : Riolo vend la mèche

Axel Cornic

En place depuis juillet 2012, Didier Deschamps est enfin prêt à laisser sa place après la Coupe du monde 2026. Mais alors que tout le monde se demande qui va lui succéder à la tête de l’équipe de France, d’autres se questionnent plutôt sur la suite de sa carrière, avec un possible retour dans le football des clubs.

Une énorme page du football français se tournera en 2026. Sélectionneur avec la plus grande longévité, Didier Deschamps a annoncé qu’il ne prolongerait pas l’aventure à la tête de l’équipe de France, avec la prochaine Coupe du monde qui sera donc sa dernière compétition. Mais que va-t-il faire, après un règne qui aura duré en tout quatorze années ?

Deschamps au PSG, la folle rumeur

Un long repos est évidemment l’option la plus envisageable, mais Deschamps aura 58 ans en 2026, ce qui est toujours jeune pour un entraîneur. Ainsi, un possible retour en club est clairement envisageable, avec Le Parisien qui a notamment parlé récemment d’une possible rebondissement de taille… avec une arrivée au PSG ! Ce serait un très gros coup, surtout sachant le passé de l’homme avec le grand rival de l’OM.

« Mais qui va le prendre en Ligue 1 ? »

Pourtant, Daniel Riolo est persuadé que Didier Deschamps aura du mal a trouver un club après son aventure avec l’équipe de France. « Moi il y a un seul truc qui désormais m’intéresse, c’est qu’est-ce qu’il fera après 2026. Est-ce qu’un club le prendra ? C’est un mystère » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, dans l’After Foot de ce jeudi soir. « Mais qui va le prendre en Ligue 1 ? Il ne va pas aller entraîner Nantes. Monaco ? C’est la seule option pour moi. L’OL ? Non. Il endort un stade. Monaco, parce que c’est à côté de chez lui ».