Kylian Mbappé : La vengeance parfaite du PSG ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que Kylian Mbappé a quitté le PSG. C’est libre que le Français a fait ses valises pour rejoindre le Real Madrid. Mais même si du temps est passé, la colère ne serait toujours pas retombée au sein du club de la capitale. A tel point qu’une vengeance serait à l’ordre du jour à l’encontre de la Casa Blanca. Mais qui le PSG devrait-il recruter pour assouvir ce désir ?

Depuis plusieurs années, le Real Madrid tournait autour de Kylian Mbappé, qui nourrissait le rêve d’un jour jouer pour la Casa Blanca. Et voilà qu’après plusieurs échecs, les chemins de chacun ont fini par se croiser l’été dernier. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Mbappé, alors libre, n’avait donc plus aucun obstacle pour l’empêcher de signer au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France s’est alors envolé pour le capitale de l’Espagne, déclenchant alors la colère du PSG. Et voilà que quelques mois après ce départ, le club de la capitale n’aurait toujours pas l’intention d’en rester là.

Se venger du départ de Mbappé

Le PSG a la dent dure contre le Real Madrid suite à cette signature de Kylian Mbappé. De quoi faire dire à la presse espagnole que le club de la capitale chercherait à se venger. Comment ? Pour rendre la monnaie de sa pièce à la Casa Blanca, Paris envisagerait de piocher chez les jeunes du Real Madrid. Selon les informations de Marca, Bryan Bugarín, crack de 16 ans, aurait ainsi tapé dans l’oeil du PSG, qui chercherait à le recruter pour se venger de ce qui est arrivé avec Mbappé.

Une star du Real Madrid au PSG ?

Recruter Bryan Bugarín sera-t-il suffisant pour permettre au PSG de digérer et de se venger du Real Madrid ? Ne vaudrait-il pas mieux de voir plus haut et s’attaquer à une plus grande star de l'effectif de Carlo Ancelotti ? Il y aurait de quoi faire avec une star du Real Madrid à l’instar de Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Raul Asencio ou encore Thibaut Courtois.

