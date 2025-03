Calvaire à l’OM, un joueur vide son sac !

Axel Cornic

Très performant en Italie avec l’Atalanta de Gian Piero Gasperini, Ruslan Malinovsky a raté la marche lors de son transfert à l’Olympique de Marseille, qui avait pourtant misé gros sur lui. Poussé vers la sortie, il a finalement pu rebondir du côté du Genoa, où il côtoie d’ailleurs d’autres flops marseillais comme Kevin Strootman et Vitinha.

Depuis son arrivée, Pablo Longoria a bouclé une très longue liste de deals à Marseille, pas toujours très heureux. Les échecs sont en effet assez nombreux et on trouve notamment Ruslan Malinovsky, qui semblait pourtant avoir tout pour réussir à l’OM et devenir le successeur de Dimitri Payet au poste de numéro 10.

La malédiction des anciens de l’Atalanta ?

L’international ukrainien s’est toutefois pris les pieds dans le tapis et n’a jamais réussi à s’imposer à l’OM, qu’il a d’ailleurs quitté en prêt en août 2023, avant de rejoindre définitivement le Genoa en janvier 2024 contre une indemnité inférieur à 8M€. Il n’est toutefois pas le seul ancien de l’Atalanta à avoir vécu un tel échec, puisque son ancien coéquipier Teun Koopmeiners connaît actuellement la même chose à la Juventus, qu’il a rejointe lors du dernier mercato estival dans un transfert autour des 60M€.

« Personnellement, à Marseille j'ai eu quelques problèmes »

Dan un long entretien accordé à Sky Sport Italia, il a ainsi commenté les déboires de Koopmeiners, en comparant sa situation à ce qu’il a bien pu vivre du côté de l’OM. « Ce sont des choses qui peuvent arriver. Personnellement, à Marseille j'ai eu quelques problèmes » a expliqué Ruslan Malinovsky. « Ce n'est pas toujours facile de changer d'équipe, tu pense sûrement pouvoir faire mieux, mais malheureusement ce n’est pas ce qui se produit. Le football est comme ça. Il y a des bons et des mauvais moments, mais il faut juste penser au prochain match et faire mieux ».