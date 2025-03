Mercato - PSG : La presse italienne annonce un gros transfert ?

Axel Cornic

Arrivé en 2021 à la fin de son contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain dans un avenir proche. Son contrat se termine en effet dans moins d’un an et demi et pour le moment les négociations autour de sa prolongation de contrat ne semblent pas vraiment avancer.

Héros de la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma pourrait bien quitter le PSG. C’est en tout cas la tendance évoquées depuis quelques semaines, avec un contrat qui se termine en juin 2026 et une prolongation qui semblait actée… mais qui finalement l’avance pas. Et les dernières indiscrétions venant d’Italie ne devraient pas vraiment rassurer les Parisiens.

Déjà la fin pour Donnarumma ?

De l’autre côté des Alpes, plusieurs sources annoncent que Donnarumma pourrait quitter le PSG pour revenir en Serie A. Mediaset assure en effet que si l’ancien de l’AC Milan semble être très heureux à Paris, un retour en son pays natal serait une option très appréciée. Reste à savoir où, puisque les projets ambitieux ne sont pas très nombreux.

L’Inter prête à faire une offre

Le candidat idéal semble être l’Inter, qui cherche un gardien pour remplacer Yann Sommer. D’après les informations du portail italien, les Nerazzurri seraient disposés à formuler une offre de transfert dès cet été, si la prolongation de Gianluigi Donnarumma ne devait pas avancer dans les prochaines semaines. Reste à savoir quelle sera leur offre, avec le site spécialisé Transfermarkt qui évalue le gardien du PSG à près de 35M€ en ce moment.