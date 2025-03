EXCLU - Mercato - LOSC : Jonathan David vers l’Angleterre ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En fin de contrat avec le LOSC, Jonathan David ne prolongera pas dans le Nord et s’offre donc au marché des transferts dans la peau d’un joueur libre. Une opportunité en or que trois clubs anglais tentent de saisir. Le 10 Sport vous livre les noms de ces trois écuries.

Derrière Alexandre Lacazette (156), Gaëtan Laborde (86) et Andy Delort (85), Jonathan David fonce tout droit vers le podium des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité. Avec 85 réalisations, à égalité avec le Montpelliérain Delort, la gâchette canadienne pourrait même s’installer sur la deuxième marche d’ici la fin de la saison. Certainement la dernière de sa carrière puisque David arrive en fin de contrat avec le LOSC et qu’il envisage très concrètement de partir.

La Premier League au taquet pour Jonathan David

L’opportunité en or de recruter Jonathan David libre, la Premier League tente de la saisir. A ce jour, les représentants du joueur discutent concrètement avec trois clubs. Selon nos sources, il y a autour de la table Arsenal, Tottenham et Manchester United. Si des intérêts ont été manifestés par beaucoup d’autres écuries, en France et à l’étranger, seuls ces trois clubs sont aujourd’hui en négociations actives et concrètes pour signer Jonathan David.

Priorité à l’Angleterre

Du côté de Jonathan David, le cœur penche très nettement pour une arrivée en Angleterre, même si aucune décision n’a encore été prise. Reste à savoir quel projet sportif, mais aussi financier, aura ses faveurs. A 25 ans, l’attaquant du LOSC a prouvé qu’il avait l’étoffe d’un grand en Ligue 1 et veut maintenant se mesurer à l’étage supérieur. En Allemagne, le Borussia Dortmund tente une percée mais les offensives anglaises semblent avoir le dessus.