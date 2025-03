Mercato : Un joueur veut signer, l'OM a menti !

La rédaction

William Vainqueur a vécu une grosse désillusion lors de son passage à l'OM (2016-2017). Alors qu’il souhaitait rester, la promesse de Rudi Garcia n’a finalement pas été tenue, obligeant le joueur à signer en Turquie. Un épisode qui lui est resté en travers de la gorge.

William Vainqueur a connu une carrière mouvementée. L'ancien milieu de terrain de l'OM est arrivé sur la Canebière à l'été 2016 sous la forme d'un prêt, en provenance de la Roma, et s'est rapidement imposé comme un élément fort de l'équipe. Tout laissait croire que l'OM allait s'attacher définitivement les services de Vainqueur.

Le mensonge de l’OM

Le joueur ne sera finalement pas conservé par l’OM et signera en Turquie, à Antalyaspor. Un proche de William Vainqueur raconte son histoire avec l’OM dans l’émission L’OM au Café sur Le Phocéen :

«Lui, de base, il voulait vraiment rester, et la promesse que Rudi Garcia lui avait faite est finalement tombée à l’eau.»

La déception de William Vainqueur

Une signature avortée qui n’a pas plu à l’ancien milieu de terrain de l’OM :

«Ça lui est un peu resté en travers. On s’appelait en FaceTime, il était dans sa chambre d’hôtel en train de me dire : "J’attends, j’attends, j’attends, j’attends..." Jusqu’à un moment où l’offre n’est pas venue, fin du mercato français, et il ne pouvait rebondir qu’en Turquie.»