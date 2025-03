40M€ : Le PSG réclame une folie à Canal + !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur du PSG entre 2005 et 2007, Guy Lacombe n'est pas arrivé dans des conditions optimales. L'équipe parisienne, alors détenue par Canal +, était loin des sommets en Ligue 1. Son groupe présentait de grosses lacunes et était incapable de jouer les premiers rôles. Alors, le coach a réclamé des efforts à ses dirigeants pour bâtir une formation solide.

Le dernier entraîneur de l’ère Canal + au PSG se nomme Guy Lacombe. Arrivé sur le banc parisien en 2005, le technicien a vécu de l’intérieur les nombreux changements à la direction, lui qui est arrivé grâce à Pierre Blayau. Alors président délégué, le responsable avait remercié Laurent Fournier, pourtant soutenu par son groupe.

Lacombe raconte son passage au PSG

« C’est compliqué pour moi. Pierre Blayau m’a contacté il était venu me voir en novembre. Parce qu’il avait la conviction que Laurent Fournier n’était pas à sa place. Il lui fallait acquérir encore des choses, de l’expérience. L’inconvénient pour moi est que c’est un ancien du PSG, donc il était extrêmement aimé, et je pense que ça a choqué un certain nombre de spectateurs, mais aussi des joueurs. Certains ont souhaité un changement, d’autres non » a confié Lacombe au cours d’un entretien accordé à Paris United.

Lacombe avait passé une commande à ses supérieurs

Mais au PSG, le technicien a trouvé un effectif peu compétitif. Alors très vite, Lacombe a mis la pression sur ses dirigeants. « Je trouve une équipe qui a des qualités. Il y a des bons joueurs, mais il manquait de leaders et de joueurs de caractère qu’il y avait avant avec Heinze, Sorin etc. A la mi-mars, j’ai eu une réunion avec le président et on fait le bilan des premiers mois. Je lui fais le constat que ce ne sont pas des joueurs pour le PSG, des compétiteurs. Et il me dit que ça correspond à l’audit du début de saison, mais qu’il va faire l’effort et qu’il allait demander 40M€ à Canal + pour pouvoir recomposer un effectif. Parce qu’on savait que c’était un groupe qui allait végéter » a-t-il déclaré. Quelques mois plus tard, le PSG remportait la Coupe de France.