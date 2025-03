«C’est terrible», problème avec une star du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ultra-performant depuis le début de l'année civile 2025 et son repositionnement dans l'axe de l'attaque au PSG, Ousmane Dembélé n'a pas eu le même rendement jeudi soir avec l'équipe de France en Croatie. Pierre Ménès évoque d'ailleurs un problème avec une grosse différence de niveau entre le Dembélé du PSG, et celui en sélection nationale.

Auteur de 30 buts et 6 passes décisives en 37 apparitions (toutes compétitions confondues) avec le PSG depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé (27 ans) cartonne actuellement au sein du club de la capitale. Repositionné depuis quelques semaines dans un rôle d'attaquant axial qui lui va à merveille, l'attaquant tricolore s'est imposé comme le nouveau serial buteur du PSG et semble beaucoup plus redoutable que sur l'aile. Pourtant, en déplacement avec l'équipe de France sur la pelouse de la Croatie jeudi soir en Ligue des Nations (défaite 2-0), Dembélé n'a pas autant pesé qu'au PSG. Loin de là.

« Pas le Dembélé du PSG »

D'ailleurs, dans ses notes d'après-match dévoilées sur sa chaine Youtube Pierrot le Foot, Pierre Ménès évoque une grosse différence de niveau pour Ousmane Dembélé entre ses deux équipes : « C’était pas le Dembélé du PSG, mais bon une première mi-temps dans une sorte de position de meneur de jeu où il n’ pas été étourdissant. Une deuxième où il a retrouvé son côté droit, il a été plus dangereux avec deux occasions où il a été bien servi par Mbappé. Il a bien servi Mbappé aussi », explique-t-il.

« C’est assez terrible »

Pierre Ménès poursuit en mettant d'ailleurs l'accent sur cette belle entente entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Mais les deux ex-coéquipiers du PSG n'ont pas pour autant réussi à faire la différence en faveur de l'équipe de France : « L’entente entre les deux joueurs était l’un des rares motifs de satisfaction de ce match. C’est assez terrible de voir la différence entre le Dembélé en club et en sélection », conclut Ménès sur la performance du numéro 10 du PSG.