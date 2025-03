PSG : La déclaration d'amour en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, il n'y a eu qu'une seule recrue hivernale à noter : l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. Dans la capitale, le Géorgien se sent respecté. Il n'en fallait pas plus pour son épanouissement personnel et l'attaquant latéral l'a fait savoir haut et fort en conférence de presse.

Le 17 janvier dernier sonnait, de manière officielle, le début de l'aventure de Khvicha Kvaratskhelia du côté du Paris Saint-Germain. Après une première tentative ratée de la part des décideurs parisiens remontant à l'été dernier, le mercato d'hiver fut la bonne pour le PSG qui a mis la main sur l'ailier géorgien pour la coquette somme de 70M€ hors bonus.

«Je suis très heureux au Paris Saint-Germain»

Depuis, Khvicha Kvaratskhelia est parvenu à s'intégrer semaine après semaine au modèle Luis Enrique au PSG. L'international géorgien est avec sa sélection pour cette trêve internationale du mois de mars et a profité de son passage en conférence de presse afin de partager sa joie d'arborer la tunique parisienne. « Je suis très heureux au Paris Saint-Germain et, bien sûr, avec l’équipe nationale géorgienne ».

«Là où on vous traite avec respect, on a forcément envie de donner le meilleur»

La recrue hivernale du PSG a d'ailleurs fait savoir, et cela en vaut de même pour la sélection géorgienne, qu'on le traite avec le plus grand des respects et qu'il apprécie cela. « Là où on vous traite avec respect, on a forcément envie de donner le meilleur. L’Italie m’a accueilli avec chaleur et j’y ai vécu trois très belles années ».