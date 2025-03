Didier Deschamps au PSG, «je ne ferme aucune porte» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jusqu’en 2026, Didier Deschamps sera le sélectionneur de l’équipe de France. Et après ? Le double champion du monde a d’ores et déjà annoncé qu’il arrêterait avec les Bleus à l’issue de la Coupe du monde et les questions se posent donc concernant son avenir. C’est alors que Deschamps avait évoqué la possibilité d’entraîner le PSG et voilà qu’il a rajouté un peu plus d’huile sur le feu à ce propos.

Quel sera le prochain challenge de Didier Deschamps ? Après la Coupe du monde 2026, il quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. On se demande donc où DD officiera par la suite. A ce propos, Deschamps avait surpris tout le monde récemment en se disant prêt à entraîner le PSG, lui qui a joué pour et était aux commandes de l’OM : « Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien. Je ne suis pas fixé sur quelque chose de précis ».

Deschamps et son avenir

Pour Le Figaro, Didier Deschamps l’a confirmé : il ne se ferme aucune porte. « Je vais entraîner à l’étranger car j’en ai marre des médias français ? Je n'en ai pas marre des médias français, vous pouvez le répéter à vos confrères... Pour mon avenir, je ne ferme aucune porte. En France comme à l'étranger. J'ai la liberté de choisir et je sais que ce sera différent, mais très bien aussi. Je ne sais pas quoi, ni où, et je ne me préoccupe pas de savoir quoi. J'aime bien parler italien, je continue à parler espagnol aussi dès que je peux. J'aime l'Italie, mais je n'en veux pas à la presse française », a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France. Pour Deschamps, le PSG est donc possible.

« Il ne faut jamais insulter l’avenir »

Journaliste pour Le Parisien, Harold Marchetti expliquait récemment à propos de Didier Deschamps et du PSG : « Il est largement prématuré d'imaginer la future destination du sélectionneur. (…) Il y aura un après 2026 pour le technicien. Une autre vie. Je l'imagine mal reprendre une sélection même moyennant un pont d'or. En revanche, il prêtera vraisemblablement une oreille attentive aux propositions de clubs prestigieux. Il ne devrait pas manquer de prétendants. Le PSG peut en faire partie. Il ne faut jamais insulter l’avenir ».