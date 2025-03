Transferts : L'OM lâche une réponse cash à 45M€ !

Alexis Brunet

Au fur et à mesure de son aventure à l’OM, Leonardo Balerdi a grimpé les échelons, jusqu’à devenir aujourd’hui le capitaine du club phocéen. Un statut important, mais que l’Argentin pourrait délaisser l’été prochain. En effet, un départ du défenseur est possible, mais Pablo Longoria demandera au minimum 45M€ pour le laisser partir.

En 2020, l’OM décidait de renforcer sa défense avec Leonardo Balerdi. L’Argentin arrivait alors en provenance du Borussia Dortmund, avec le statut de jeune espoir, mais ce dernier devait confirmer tout son potentiel. Finalement, cela a pris un peu de temps, mais le central est aujourd’hui devenu un joueur important à Marseille, dont il est actuellement le capitaine.

L’AS Rome prête à mettre 20M€ pour Balerdi ?

Au fil des saisons, Leonardo Balerdi a élevé son niveau et cela n’a pas échappé à certains prétendants. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AS Rome aimerait d’ailleurs le faire venir l’été prochain. Des discussions auraient déjà lieu avec l’OM et les dirigeants romains pourraient même boucler l’opération avec un chèque de 20M€.

L’OM demande 45M€ pour Balerdi

Selon RMC Sport, l’OM n’aurait aucune envie de laisser partir Leonardo Balerdi et il n’y aurait donc pas de discussions actuellement avec l’AS Rome. De plus, s'il y a finalement départ pour l’Argentin, Pablo Longoria demandera alors minimum 45M€. On est donc loin des 20M€ évoqués par la Gazzetta dello Sport.