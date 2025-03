Divorce à l'OM, c'est déjà validé

La rédaction

Leonardo Balerdi pourrait quitter l'OM après cinq saisons marquées par son rôle clé, notamment sous Roberto De Zerbi, qui en a fait son capitaine. Selon La Gazzetta dello Sport, l’Argentin aurait accepté un transfert vers l’AS Roma. Le club phocéen estime sa valeur à 20 M€, une somme qui pourrait permettre de financer de futurs renforts.

Leonardo Balerdi est arrivé à l’OM jeune, à 21 ans, et s’est développé sous les couleurs de Marseille. Recruté pour 11 M€, le défenseur argentin est, depuis maintenant plusieurs saisons, un élément très important du onze de l’OM. C’est encore plus vrai depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, qui en a fait son capitaine.

L’OM perd un cadre

Mais Leonardo Balerdi pourrait bel et bien quitter l’OM après 5 saisons de bons et loyaux services. La Gazzetta dello Sport annonce que le défenseur de l’OM aurait déjà accepté son transfert en direction… de l’AS Roma. Une nouvelle qui ne devrait pas plaire à Roberto De Zerbi et aux supporters de l’OM, tant il était important.

20 M€ pour Balerdi

Leonardo Balerdi est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM, de quoi réussir à le vendre au prix fort en Italie. Les négociations ont d’ailleurs déjà commencé entre l’OM et l’AS Roma. Medhi Benatia et Pablo Longoria estiment leur joueur à environ 20 M€, une belle rentrée d’argent pour l’OM en vue du prochain mercato.