Mercato : La confirmation de Deschamps pour le PSG ?

Aujourd’hui sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps va arrêter après la Coupe du monde 2026. Se pose alors dès à présent la question de son avenir. Que va-t-il faire après les Bleus ? Dernièrement, Deschamps avait notamment laissé la porte ouverte pour une arrivée au PSG et ses derniers propos confirment cette possibilité.

Pour encore quelques mois, Didier Deschamps reste sélectionneur de l’équipe de France. En effet, après la Coupe du monde 2026, ça sera terminé entre les Bleus et son sélectionneur. Alors qu’on parle beaucoup de celui qui viendra remplacer Deschamps, l’avenir de ce dernier est également au coeur des discussions. Quel sera alors le prochain challenge de l’ancien entraîneur de l’OM ?

« Pour mon avenir, je ne ferme aucune porte »

L’avenir de Didier Deschamps fait beaucoup parler et le principal intéressé avait même laissé la porte ouverte pour entraîner le PSG. Et revoir le sélectionneur des Bleus en Ligue 1 est bel et bien possible. En effet, pour Le Figaro, Deschamps a fait savoir : « Je vais entraîner à l’étranger car j’en ai marre des médias français ? « Je n'en ai pas marre des médias français, vous pouvez le répéter à vos confrères... Pour mon avenir, je ne ferme aucune porte. En France comme à l'étranger. J'ai la liberté de choisir et je sais que ce sera différent, mais très bien aussi. Je ne sais pas quoi, ni où, et je ne me préoccupe pas de savoir quoi. J'aime bien parler italien, je continue à parler espagnol aussi dès que je peux. J'aime l'Italie, mais je n'en veux pas à la presse française. Je vais vous dire une chose, c'est factuel, et je ne cours pas après cela, mais il y a une reconnaissance qui est plus importante à l'étranger que dans mon propre pays. Je ne me bats pas pour l'avoir plus en France ».

« Je suis français et fier de l'être, mais… »

« Je ne critique pas la presse française en général, cela fait partie de la culture : « c'est oui, mais… » À l'étranger, il n'y a pas de « mais ». C'est « oui, tu as gagné, tu as gagné. Point ! » Si tu n'es pas bon, tu te fais défoncer, il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas uniquement valable que sur le sport. C'est culturel. Je suis français et fier de l'être, mais sur la réussite, il y a toujours ce fameux « mais », ajouter quelque chose de négatif ou suspect. Quel que soit le domaine professionnel de la personne, inspirons-nous de celui ou celle qui réussit, plutôt que de chercher la petite bête. Attention, la presse étrangère peut être très virulente, voire plus parfois. Mais dans les contacts qu'on a avec les médias étrangers au travers de discussions, ils aimeraient bien avoir les résultats de l'équipe de France », a poursuivi Didier Deschamps.