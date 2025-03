Deschamps : La folle annonce, il est manipulé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps a pris la décision de laisser à la disposition de l'équipe de France espoirs deux pépites de Ligue 1 : Maghnès Akliouche (AS Monaco) et Rayan Cherki (OL). Deux joueurs qui mériteraient de faire leurs grands débuts avec les A selon Karim Zerbi, qui a durement taclé le sélectionneur. Sur C News, les chroniqueurs de Pascal Praud ont donné leurs avis sur cette affaire.

Ce n’est pas lors ce rassemblement de mars que Maghnès Akliouche et Rayan Cherki découvriront l’équipe de France A. Les deux joueurs ont été laissés sur le bord de la route par Didier Deschamps. Cette décision a été jugée incompréhensible par Karim Zeribi, ancien député européen. Algérien d’origine, il a comparé le sélectionneur de l’équipe de France à Bruno Retailleau, actuellement en conflit avec Alger.

« Deschamps, c’est Retailleau »

« Je pense que Deschamps, c’est Retailleau. Je pense qu’il a un problème avec les Algériens. Je vais mettre les pieds dans le plat. Rayan Cherki et Maghnès Akliouche ? Si tu ne les sélectionne pas et que tu invites des joueurs en méforme, qui reviennent de blessure ou qui ne sont pas des titulaires indiscutables, c’est que tu as un problème avec ces garçons. Et quels sont leurs points communs ? Ils sont Franco-Algériens » a confié Karim Zerbi au micro de Sud Radio.

« Zeribi ne parle pas »

Animateur sur C News, Pascal Praud a réagi à cette polémique lancée par son ancien chroniqueur. Selon lui, les accusations proférées par Zeribi sont injustes et fausses. « Ce que dit Karim Zeribi est faux ! C'est attiser toutes les haines dans une société » a confié l’animateur, avant de laisser la parole à Vincent Hervouet. Présenté comme un éditorialiste politique, ce dernier doute de la sincérité de Zeribi, qui se ferait, en réalité, le porte-parole du pouvoir algérien. « Zeribi ne parle pas. Ce qu’on entend derrière Karim Zeribi, c’est M. Tebboune et toute la propagande du régime algérien qui en permanence instrumentalise la haine de la France… » a-t-il lâché. La FFF a fait savoir qu'elle allait porter plainte contre Zeribi.