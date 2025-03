Deschamps : Le président algérien à l’origine d’un scandale ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les paroles de l'ancien eurodéputé Karim Zeribi ne passent pas. L'homme politique marseillais, qui avait laissé entendre que Didier Deschamps avait un problème avec les joueurs d'origine algérienne, devra s'expliquer devant la justice puisque la FFF a porté plainte ce mardi. Alors que la polémique fait rage, un chroniqueur de CNews a lâché une nouvelle accusation.

Alors que l’équipe de France s’est retrouvée à Clairefontaine pour préparer la double confrontation face à la Croatie, Didier Deschamps doit gérer une affaire hautement sensible. Le sélectionneur a été pris à partie par Karim Zeribi durant une émission sur Sud Radio. L’ancien député européen, en s'interrogeant publiquement sur l’absence de Rayan Cherki et de Maghnès Akliouche, a porté de lourdes accusations à l'encontre de Deschamps.

« Deschamps, c’est Retailleau »

« Je pense que Deschamps, c’est Retailleau. Je pense qu’il a un problème avec les Algériens. Je vais mettre les pieds dans le plat. Rayan Cherki et Maghnès Akliouche ? Si tu ne les sélectionne pas et que tu invites des joueurs en méforme, qui reviennent de blessure ou qui ne sont pas des titulaires indiscutables, c’est que tu as un problème avec ces garçons. Et quels sont leurs points communs ? Ils sont Franco-Algériens » avait confié Zeribi.

Zeribi manipulé, la folle accusation

Ce sujet a enflammé le plateau de Pascal Praud sur Cnews, qui a sauté sur la polémique. « Ce que dit Karim Zeribi est faux ! C'est attiser toutes les haines dans une société » a confié l’animateur. Présent à ses côtés, Vincent Hervouet va plus loin en laissant entendre que le président algérien serait derrière toute cette affaire. « Zeribi ne parle pas. Ce qu’on entend derrière Karim Zeribi, c’est M. Tebboune et toute la propagande du régime algérien qui en permanence instrumentalise la haine de la France… » a confié l’éditorialiste politique. La FFF a soutenu son sélectionneur en portant plainte contre Zeribi.