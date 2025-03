Deschamps : «Problème avec les Algériens», ça va partir en justice !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur les ondes de Sud Radio, Karim Zeribi, ancien député européen, a accusé Didier Deschamps d’avoir un « problème avec les Algériens », pour critiquer les non-sélections de Rayan Cherki et Maghnes Akliouche. Des propos condamnés par Philippe Diallo lundi devant le groupe de l’équipe de France et la FFF a décidé de porter plainte.

Au micro de Sud Radio, Karim Zeribi a porté de graves accusations envers Didier Deschamps. Après l’annonce de la liste du sélectionneur de l’équipe de France, l’ancien député européen l’a accusé d’avoir « un problème avec les Algériens », en référence aux absences de Rayan Cherki (OL) et Maghnes Akliouche (AS Monaco).

« Le point commun de ces garçons ? Ce sont des Franco-algériens »

« Maghnes Akliouche et Rayan Cherki, si tu ne les sélectionnes pas et que tu mets des gens qui sont en méforme, qui reviennent de blessure (…) c’est que tu as un problème avec ces garçons-là. Et qu’est-ce qui fait le point commun de ces garçons ? Ce sont des Franco-algériens », a lâché Karim Zeribi.

La FFF va porter plainte

Un sujet évoqué par Philippe Diallo lundi, lors d’un dîner à Clairefontaine avec les joueurs de l’équipe de France, comme indiqué par Le Parisien. Le président de la Fédération française de football a condamné les propos de Karim Zeribi et en conséquence, la FFF a décidé de porter plainte.