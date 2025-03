Transferts - PSG : Discussions secrètes avec une star révélées à l’étranger !

Axel Cornic

La presse italienne annonce depuis plusieurs jours que Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Son contrat se termine en juin 2026 et le gardien de but aurait la nostalgie du pays, avec une grosse piste qui pourrait se préciser dans les prochains mois et lui permettre ainsi de retrouver la Serie A.

Cet été, le PSG pourrait bien dire aurevoir à l’une de ses stars. A un peu plus d’un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé et les rumeurs autour de son avenir se font de plus en plus fortes. Et c’est même un retour en Italie qui est évoqué, pour l’ancien de l’AC Milan !

Danger pour le PSG

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Donnarumma serait heureux à Paris, mais si une possibilité concrète de revenir en Serie A se présentera il devrait la prendre en considération. C’est ce qui pourrait arriver avec l’Inter, qui aurait l’intention de miser sur le gardien du PSG pour remplacer Yann Sommer.

Le clan Donnarumma discute avec l’Inter

Le quotidien italien nous apprend ce samedi que le club milanais discuterait depuis pas mal de temps déjà avec l’entourage de Gianluigi Donnarumma. Aucune avancée importante n’a été faite d’un côté comme de l’autre, mais si le PSG ne passe pas à la vitesse supérieure, l’Inter pourrait bien songer à lancer une offensive concrète d’ici cet été.

« Ce n’est pas une situation facile »

A noter que récemment, l’entourage de Donnarumma avait laissé entendre que les discussions avec le PSG n’étaient pas vraiment un long fleuve tranquille. « On parle avec les dirigeants depuis l’été dernier autour d’un nouveau contrat » a déclaré Enzo Raiola. « Ce n’est pas une situation facile, parce qu’il y a des paramètres que le PSG a un peu changés à cause du fair-play financier. Il y a des nouvelles règles au club ».