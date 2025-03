Mercato : L’OM recrute le «grand frère» d'un joueur !

La rédaction

L'OM a recruté Amine Gouiri et Ismaël Bennacer cet hiver, renforçant son attaque et son milieu. Gouiri, avec 4 buts et 3 passes décisives en 7 matchs, et Bennacer, titulaire clé, s'entendent très bien. Gouiri, qui décrit Bennacer comme un «grand frère», loue son expérience au Milan AC et son rôle de mentor.

L’OM s’est renforcé significativement cet hiver en recrutant notamment Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Si le premier est venu pallier le départ de son prédécesseur Elye Wahi, le second est venu renforcer le milieu de terrain de l’OM aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg.

«Isma est comme un grand frère»

«Isma, c’est un peu comme un grand frère. Je m’entends très bien avec lui, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Il m’aide beaucoup, il a beaucoup d’expérience. Il a passé cinq ans au Milan AC, donc il connaît le haut niveau.» reconnaît Amine Gouiri dans un entretien accordé à la FIFA.

De bons débuts à l’OM

Les deux internationaux algériens réalisent un bon début d’aventure du côté de l’OM. Amine Gouiri se montre ultra-décisif avec 4 réalisations et 3 passes décisives en 7 matchs. Ismaël Bennacer, quant à lui, fait preuve de toute son expérience au milieu de terrain et s’est déjà imposé comme un titulaire dans l’effectif de Roberto De Zerbi.