45M€ : Transfert historique à l’OM, c’est le choc !

Alors qu’il a prolongé son contrat à l’OM jusqu’à l’été 2028, Leonardo Balerdi attiserait de vives convoitises sur le marché des transferts et notamment en Italie du côté de la Roma. Pour autant, il faudrait que Roberto De Zerbi accepte de perdre son capitaine, ce qui ne serait absolument pas à l’ordre du jour.

Leonardo Balerdi aurait pu quitter l’Olympique de Marseille ces derniers mois. Il a en effet été question d’un intérêt de l’Atletico de Madrid pour le capitaine de l’équipe de Roberto De Zerbi. En février 2024, en parallèle de la clôture du mercato hivernal, l’international argentin affirmait avoir l’intention de poursuivre son aventure à l’OM et qu’il n’avait jamais vraiment été question d’un départ à ses yeux.

La Roma prête à dégainer pour Leonardo Balerdi

« J’ai dit à mon agent que si y a pas une offre à 100% réelle, qu’il ne me dise pas. Il y a eu un intérêt, mais ce n’était pas une offre. Mon agent m’a dit de rester tranquille parce que ce n’était pas important et le club a dit de me garder. Je veux rester ici et focus ici pour le moment, même si il y a eu des approches. Je suis content ici ». Voici le message que confiait Leonardo Balerdi en conférence de presse. Il semblerait que l’Atletico de Madrid ne soit pas l’unique admirateur de Balerdi. La Provence fait état ce lundi d’un vif intérêt des dirigeants de la Roma pour le patron du vestiaire de l’OM, prêts à offrir pas moins de 20M€. Ce qui amuserait la galerie en interne au vu de la déclaration d’un salarié du club au média régional. « 20 millions pour Balerdi ? Oui, c’est possible… mais seulement en échange de son orteil gauche ».

Une vente record pour l’OM, De Zerbi dit non

Quoi qu’il en soit, un transfert de Leonardo Balerdi ne serait absolument pas d’actualité. Pour la simple et bonne raison qu’il est un « joueur rare » aux yeux de Roberto De Zerbi et qui plus est l’élément le plus utilisé de son vestiaire. Bien que le défenseur argentin de 26 ans resterait à l’écoute des diverses offres, l’entraîneur de l’OM en ferait une affaire personnelle. Certes, Balerdi est valorisé par la direction phocéenne à 45M€, ce qui ferait de lui l’hypothétique vente la plus lucrative de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Néanmoins, De Zerbi mettrait son veto.