Rabiot - PSG : La provocation qui ne passe pas !

Comme attendu, Adrien Rabiot a reçu un accueil houleux au Parc des Princes. Il faut dire que le joueur formé au PSG a rejoint l’OM l’été dernier et pour l’occasion, Roberto De Zerbi avait décidé de le nommer capitaine du club phocéen. Un geste qualifié de provocation par Jérôme Rothen.

Rothen et la provocation de l'OM

« Quand tu te blesses au mollet, c’est pas anodin. Le mollet s’est aussi lié à des problèmes extra-sportifs. Vous savez ce que je pensais des banderoles. Elles ne sont pas acceptables pour certaines mais ça a toujours existé. Je pense que le joueur doit rester en retrait de tout ça. Il a voulu se mettre dedans, forcément ça lui prend de l’énergie », estime l’ancien joueur du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.

«Quand tu acceptes le brassard au Parc des Princes, bien sûr que tu joues sur cette provocation»

« Ce climat hostile ça fait partie du milieu professionnel. En plus, il a joué avec ça. […] Quand tu acceptes le brassard au Parc des Princes, bien sûr que tu joues sur cette provocation. Il a eu des gestes en haranguant le public qui l’insultait. C’était un jeu sadique. J’espère qu’il va se reconcentrer sur l’OM et sur sa fin de saison. Moi j’attendais mieux de son match au Parc et aussi en Croatie », ajoute Jérôme Rothen.