Corruption - OM : Le coup de gueule incompréhensible de Longoria !

Le 22 février dernier, l’OM s’inclinait à Auxerre (3-0). Et c’est suite à cette défaite que Pablo Longoria avait vu rouge. En effet, engagé dans un conflit avec l’arbitrage français depuis un moment maintenant, le président olympien avait vrillé allant jusqu’à parler de corruption. Longoria a pété les plombs et Eric Di Meco n’a pas du tout compris.

Depuis le début de la saison, l’OM n’a cessé de se plaindre des erreurs d’arbitrage. Et face à Auxerre, ça a été la goutte de trop pour Pablo Longoria. En effet, le président du club phocéen a pété les plombs, criant même à la corruption. Ça a alors coûté cher à Longoria puisque l’Espagnol a été suspendu 15 matchs pour ses propos.

« Le soir où ils pètent les plombs, en réalité… »

Plus d’un mois après, Eric Di Meco est revenu sur ce coup de gueule de Pablo Longoria contre l’arbitrage. Et au micro de RMC, l’ancien de l’OM a expliqué ne pas comprendre une telle colère ce jour-là contre Auxerre : « Pour revenir à l’histoire du corruption gate, je me suis toujours posé la question pourquoi les dirigeants avaient complètement pété les plombs sur cette histoire d’arbitrage ? Surtout que le soir où ils pètent les plombs, en réalité, à Auxerre, ce n’est pas le soir où l’arbitrage est le plus catastrophique contre eux. Contre Lille, en Coupe de France, j’avais trouvé qu’il y aurait plus à redire. Il y a eu d’autres matchs bien avant ».

« Un dirigeant sait tout ce qui se passe dans son vestiaire »

Mais pourquoi Pablo Longoria a-t-il pété les plombs ? Eric Di Meco a peut-être une idée, confiant ainsi : « Un dirigeant sait tout ce qui se passe dans son vestiaire. Et pour que les dirigeants pètent un plomb comme ça ou en tout cas pendant que les points perdus sur des fautes d’arbitrage soient aussi importants que ça, c’est qu’il y a déjà des tendances. Je pense que les dirigeants se sont rendus compte assez rapidement que l’effectif n’était peut-être pas assez complet et fort en cas de pépin pour aller au bout ».