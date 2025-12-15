Greenwood change d’équipe : La catastrophe annoncée à l’OM !

Que ce soit en Ligue des champions face à l’Union Saint-Gilloise (3-2) ou bien au cours de la réception de l’AS Monaco (1-0), Mason Greenwood a trouvé le chemin des filets avec l’OM pendant les deux dernières sorties des hommes de Roberto De Zerbi. De quoi inciter Nabil Djellit à dresser un implacable constat sur l’OM.
L’Olympique de Marseille peut remercier Mason Greenwood au vu des performances de l’équipe de Roberto De Zerbi la semaine dernière. Sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise mardi dernier, l’attaquant anglais a signé un doublé afin de permettre à l’OM d’arracher la victoire en territoire belge en cette 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions (3-2).
Greenwood en sauveur contre Monaco
Dimanche soir, à l’occasion de la réception de l’AS Monaco à l’Orange Vélodrome (1-0), Mason Greenwood a libéré le peuple phocéen dans les dix dernières minutes du temps réglementaire en inscrivant l’unique but de la rencontre. Victoire de l’OM grâce à un Greenwood clinique qui aurait fait bien plus de mal dans le camp adverse selon Nabil Djellit.
«Sans Greenwood l'OM est 8ème»
« Greenwood joue à Monaco. Ça fait 4-0 à la fin. C'est la différence sur ce match. Plus globalement, sans Greenwood l'OM est 8ème. Parfois le sentiment d'une fausse grosse équipe en Ligue 1 ». a affirmé le journaliste de France Football et de la chaîne L’Équipe sur son compte X.