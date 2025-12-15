Greenwood change d’équipe : La catastrophe annoncée à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce soit en Ligue des champions face à l’Union Saint-Gilloise (3-2) ou bien au cours de la réception de l’AS Monaco (1-0), Mason Greenwood a trouvé le chemin des filets avec l’OM pendant les deux dernières sorties des hommes de Roberto De Zerbi. De quoi inciter Nabil Djellit à dresser un implacable constat sur l’OM.

L’Olympique de Marseille peut remercier Mason Greenwood au vu des performances de l’équipe de Roberto De Zerbi la semaine dernière. Sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise mardi dernier, l’attaquant anglais a signé un doublé afin de permettre à l’OM d’arracher la victoire en territoire belge en cette 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions (3-2).

Greenwood en sauveur contre Monaco Dimanche soir, à l’occasion de la réception de l’AS Monaco à l’Orange Vélodrome (1-0), Mason Greenwood a libéré le peuple phocéen dans les dix dernières minutes du temps réglementaire en inscrivant l’unique but de la rencontre. Victoire de l’OM grâce à un Greenwood clinique qui aurait fait bien plus de mal dans le camp adverse selon Nabil Djellit.