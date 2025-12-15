Greenwood «ne doit jamais mettre les pieds à Marseille», la bombe sur son transfert à l’OM !

A l’été 2024, l’OM dépensait près de 30M€ pour s’offrir Mason Greenwood, alors à Manchester United. Aujourd’hui, le Britannique n’en finit plus de régaler sous le maillot olympien, étant l’hauteur de performances XXL. Mais voilà que ça n’aurait jamais dû se passer comme ça. En effet, entre Greenwood et l’OM, les chemins ne devaient pas se croiser.
Depuis le début de la saison, Mason Greenwood enchaine les performances exceptionnelles. Ça a encore été le cas en Ligue des Champions face à l’Union Saint-Gilloise. L’Anglais porte ainsi l’OM ces derniers mois, même si la dépendance est moins importante que la saison dernière. Avoir Greeenwood est donc une chance exceptionnelle pour le club phocéen, mais voilà que ça n’aurait pas dû se passer comme ça.
« S’il est à Marseille à l’heure actuelle, c’est à cause de… »
Invité de l’After Marseille, Fabrice Lamperti a expliqué que Mason Greenwood n’était pas destiné à rejoindre l’OM. En effet, le journaliste de La Provence a confié à propos du Britannique : « Greenwood, il y a forcément une Greenwood dépendance à un moment ou un autre quand on voit le talent de ce joueur. On ne va pas se raconter d’histoires, s’il est à Marseille à l’heure actuelle, c’est à cause de ses problèmes extra-sportifs rencontrés à Manchester United ».
« Un joueur qui doit faire partie d’un gotha européen ou mondial »
« C’est un joueur qui ne doit jamais mettre les pieds à Marseille, c’est un joueur qui doit faire partie d’un gotha européen ou mondial », a-t-il ajouté à propos de Mason Greenwood qui aurait donc dû connaitre un autre destin.