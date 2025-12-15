Greenwood «ne doit jamais mettre les pieds à Marseille», la bombe sur son transfert à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2024, l’OM dépensait près de 30M€ pour s’offrir Mason Greenwood, alors à Manchester United. Aujourd’hui, le Britannique n’en finit plus de régaler sous le maillot olympien, étant l’hauteur de performances XXL. Mais voilà que ça n’aurait jamais dû se passer comme ça. En effet, entre Greenwood et l’OM, les chemins ne devaient pas se croiser.

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood enchaine les performances exceptionnelles. Ça a encore été le cas en Ligue des Champions face à l’Union Saint-Gilloise. L’Anglais porte ainsi l’OM ces derniers mois, même si la dépendance est moins importante que la saison dernière. Avoir Greeenwood est donc une chance exceptionnelle pour le club phocéen, mais voilà que ça n’aurait pas dû se passer comme ça.

« S’il est à Marseille à l’heure actuelle, c’est à cause de… » Invité de l’After Marseille, Fabrice Lamperti a expliqué que Mason Greenwood n’était pas destiné à rejoindre l’OM. En effet, le journaliste de La Provence a confié à propos du Britannique : « Greenwood, il y a forcément une Greenwood dépendance à un moment ou un autre quand on voit le talent de ce joueur. On ne va pas se raconter d’histoires, s’il est à Marseille à l’heure actuelle, c’est à cause de ses problèmes extra-sportifs rencontrés à Manchester United ».