Raymond Domenech et l'OM : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très critique à l'égard de Roberto De Zerbi à de nombreuses reprises par le passé, Raymond Domenech en a rajouté une couche concernant l'entraîneur de l'OM après la victoire contre l'AS Monaco (1-0). L'ancien sélectionneur des Bleus ne comprend toujours pas où veut en venir Roberto De Zerbi.

Dimanche soir, l'OM s'est imposé dans la douleur contre l'AS Monaco (1-0). Une victoire cruciale pour les Marseillais mais qui ne rassure pas nécessairement sur le fond de jeu proposé par Roberto De Zerbi. Une aubaine pour Raymond Domenech, jamais loin lorsqu'il s'agit de critiquer le technicien italien.

Domenech fracasse encore « C’est dû à une organisation qui n’existe pas. Comment Marseille peut se diluer autant dans un match ? Ils veulent construire, attirer l’adversaire derrière et ils se sont fait prendre 5 ou 6 fois dans leur camp. A un moment, tu changes les choses », estime-t-il au micro de La Chaîne L'EQUIPE avant de poursuivre.