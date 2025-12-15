L'OM recale «un très grand joueur» : Séparation actée avec De Zerbi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir contre l'AS Monaco, Roberto De Zerbi avait une nouvelle fois décidé de laisser Leonardo Balerdi sur le banc au coup d'envoi de la rencontre. Un choix parfaitement assumé par l'entraîneur de l'OM qui explique que le défenseur central doit progresser s'il veut devenir «un très grand joueur».

Depuis plusieurs semaines, Leonardo Balerdi est placé sur le banc de l'OM. Et alors que certains observateurs estimaient qu'il s'agissait d'une contrainte due à une fatigue accumulée durant la première partie de saison, Roberto De Zerbi confirme que c'est bien un choix sportif parfaitement assumé compte tenu des récentes prestations de son capitaine.

De Zerbi confirme pour Balerdi « Léo va bien. C’est un choix. Il a beaucoup donné, et je dois parfois prendre des décisions. Il doit franchir un palier, décider s’il veut devenir un très grand joueur. Il en a le potentiel, mais il doit encore progresser, avec et sans ballon, et mentalement aussi. Je prends mes responsabilités. Et il sait très pourquoi », estime-t-il en conférence de presse avant de revenir plus globalement le match contre l'AS Monaco.