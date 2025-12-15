Zidane : Le mariage surprise à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A 27 ans, Luca Zidane a choisi de représenter l'Algérie. Et alors qu'Alexis Guendouz, le titulaire du poste, est forfait pour la CAN, le fils de l'ancien numéro 10 des Bleus se retrouve en concurrence avec Oussama Benbot et Anthony Mandréa pour la place de numéro 1. Et alors que le gardiens sont rarement exposés de cette façon en Algérie, Luca Zidane est une exception.

Sélectionné pour la CAN avec l'Algérie, Luca Zidane pourrait même être titulaire compte tenu de la blessure d'Alexis Guendouz, forfait pour la compétition. Il sera donc en concurrence avec Oussama Benbot (31 ans, USM Alger) et Anthony Mandréa (28 ans, Caen). Un débat qui fait rage en Algérie, ce qui n'est pas commun. Mais le nom de Zidane met en lumière ce poste de façon inédite comme Chérif Oudjani, ancien international algérien, le souligne.

Luca Zidane, une exception en Algérie « Le poste de gardien a toujours été une sorte de serpent de mer. Ce n'est pas ce qui est regardé en premier. Il y a plutôt chez nous un mythe du milieu de terrain, du dix », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'en rajouter une couche à ce sujet.