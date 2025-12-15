Polémique pour un joueur du PSG, il passe aux aveux !

Dimanche, le PSG s’est envolé direction Doha au Qatar où aura lieu la finale de la Coupe intercontinentale. Avant de décoller, le club de la capitale a posté une photo devant son avion et Matvey Safonov n’était pas visible. Certains médias russes ont affirmé dernièrement que le PSG avait fait exprès d’enlever le gardien de but du cliché. Sur son compte Telegram, l’ancien joueur de Krasnodar a pris la parole pour rétablir la vérité.
Mercredi, le PSG va disputer un match très important. Le club de la capitale aura l’occasion de remporter un nouveau trophée car il va disputer la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo. La rencontre va se disputer à Doha au Qatar et les Parisiens sont arrivés à destination dimanche.
La polémique Safonov
Avant d’embarquer, le groupe du PSG a pris une photo devant son avion, qui a été ensuite postée sur les réseaux sociaux. Sur cette dernière on ne voit pas Matvey Safonov et cela a fait dire à certains médias russes que le gardien de but avait été enlevé du cliché par le club de la capitale.
Safonov s’explique
Une invention, car Matvey Safonov est bien sur la photo, mais il est caché par Khvicha Kvaratskhelia. Sur son compte Telegram, le gardien de but du PSG s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet afin d’éteindre la polémique. « Vous pouvez penser que je ne suis pas là, mais je suis bien là. Je me suis toujours senti mal à l’aise quand j’essayais de me glisser sur des photos de groupe. À mon avis, si quelqu’un vous cache sur une photo, détendez-vous et ne gâchez pas la photo. Beaucoup de gens ont dit que Photoshop avait été utilisé, mais non, c’est moi qui me cache ici. » Le sujet est clos.