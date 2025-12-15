Polémique pour un joueur du PSG, il passe aux aveux !

Alexis Brunet

Dimanche, le PSG s’est envolé direction Doha au Qatar où aura lieu la finale de la Coupe intercontinentale. Avant de décoller, le club de la capitale a posté une photo devant son avion et Matvey Safonov n’était pas visible. Certains médias russes ont affirmé dernièrement que le PSG avait fait exprès d’enlever le gardien de but du cliché. Sur son compte Telegram, l’ancien joueur de Krasnodar a pris la parole pour rétablir la vérité.

Mercredi, le PSG va disputer un match très important. Le club de la capitale aura l’occasion de remporter un nouveau trophée car il va disputer la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo. La rencontre va se disputer à Doha au Qatar et les Parisiens sont arrivés à destination dimanche.

La polémique Safonov Avant d’embarquer, le groupe du PSG a pris une photo devant son avion, qui a été ensuite postée sur les réseaux sociaux. Sur cette dernière on ne voit pas Matvey Safonov et cela a fait dire à certains médias russes que le gardien de but avait été enlevé du cliché par le club de la capitale.