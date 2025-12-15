Zinedine Zidane - Algérie : Le coup de gueule inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Robert Ménard, maire divers droite de Béziers, appelle le monde sportif à se mobiliser suite à la condamnation du journaliste sportif Christophe Gleizes, en Algérie. Et il pousse notamment un coup de gueule au sujet de Zinedine Zidane, soulignant que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France ne s'était toujours pas exprimé à ce sujet.

Le mercredi 3 décembre dernier, Christophe Gleizes, journaliste sportif de So Foot, a été condamné en appel à sept ans de prison en Algérie pour "apologie du terrorisme", une peine qui venait confirmer le verdict prononcé en première instance en juin dernier. De nombreuses personnalités de sont depuis mobilisées afin de réclamer sa libération au plus vite, mais aucun mot de Zinedine Zidane qui est l'un des grands symboles de l'identité franco-algérienne.

Zidane, «le devoir de s'exprimer» Au micro d'Europe 1, Robert Ménard a d'ailleurs tenu à interpeller Zidane : « Il aurait eu le devoir de s'exprimer. Personne ne va s'en prendre à lui. Et sûrement pas le gouvernement algérien. C'est une icône. C'est à ce moment-là qu'il faut dire un certain nombre de choses », lâche le maire divers droite de Béziers.