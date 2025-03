OM : «Casse-toi», le transfert de Greenwood est réclamé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'OM, la vie n'est certainement pas rose ces derniers temps. En témoignent les quatre revers concédés au terme d'une série noire de cinq matchs pour l'équipe de Roberto De Zerbi, la dernière en date ayant eu lieu samedi à Reims (1-3). Celle de trop pour Mohamed Henni qui a réclamé des départs... dont celui de Mason Greenwood.

Meilleur buteur de l'OM cette saison avec 15 réalisations, Mason Greenwood n'a plus marqué depuis le 2 mars dernier et la réception du FC Nantes (2-0). Muet contre l'AJ Auxerre (0-3), contre le RC Lens (1-0), le PSG (3-1) et le Stade de Reims ce samedi sur le même score, Greenwood s'est fait reprendre de volée par Mohamed Henni.

«Tous cassez-vous. Vous êtes des gros complexés, pas à la hauteur du maillot»

Vidéaste et fervent supporter de l'OM, Mohamed Henni a tout bonnement demandé le départ de Mason Greenwood, recrue phare à 31M€ arrivée l'été dernier de Manchester United. « On a vu les salaires qui sont sortis, les 450 000, les 500 000€ par mois. Oui, certains le méritent. Mais t'as pas le droit de perdre contre le Stade de Reims, t'as pas le droit de perdre contre Auxerre... 3-1, 3-0, c'est quoi ça, j'y crois pas, j'y trois pas. C'est quoi cette saison de chien, Greenwood, casse-toi. Tous cassez-vous. Vous êtes des gros complexés, pas à la hauteur du maillot. Cassez-vous du club, on fait jouer les petits jeunes de douze, quatorze ans, direct ».

«Portez vos coui****, vous vous trouvez des excuses»

Sur Snapchat, Mohamed Henni ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a également lâché au vestiaire de l'OM ses quatre vérités. « Portez vos coui****, vous vous trouvez des excuses, pas une fois de la saison vous vous êtes regardés dans une glace. Chaque fois que l'OM a perdu : c'est l'arbitre. Il n'y a jamais eu de remise en question. Bande de clochards, bande de merd**».