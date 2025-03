OM - Greenwood : Le gros problème

Axel Cornic

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison avec 16 réalisations, Mason Greenwood semble également être l’un des plus gros casse-têtes pour Roberto De Zerbi. Son manque d’implication dans le jeu collectif ne cesse d’être pointé du doigt et ça pourrait devenir de plus en plus problématique pour le club phocéen.

Que se passe-t-il avec Mason Greenwood ? Recrue phare de l’OM l’été dernier, l’Anglais est très critiqué en ce moment et son coach Roberto De Zerbi l’a plusieurs fois placé sur le banc. Sans succès, puisque pour le moment aucun changement n’a été constaté...

« Il est moins décisif, il a moins d'impact sur les performances marseillaises »

Contacté par Goal, un journaliste de La Provence a livré un constat sans appel concernant le malaise Greenwood. « Il est moins décisif, il a moins d'impact sur les performances marseillaises. C'est comme ça depuis un moment. Il est vrai que parfois, le jeu individuel a pu sauver ses matchs » a expliqué Fabrice Lamperti.

« Il faut prendre en compte tout ce qu'il n'a pas fait jusque-là »

« Contre Nantes il n'a pas été bon du tout. Il est resté sur le banc de touche pendant tout le match, à l'exception de ces deux actions qui ont permis à l'OM de gagner, faisant presque oublier qu'il n'avait pas bien joué » a poursuivi le journaliste de La Provence, au sujet de Mason Greenwood. « La plupart des gens se souviennent de ces moments, mais il faut aussi prendre en compte tout ce qu'il n'a pas fait jusque-là. C'est un problème récurrent ».