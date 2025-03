OM : Greenwood, c'est confirmé !

La rédaction

Mason Greenwood, après avoir été écarté du onze titulaire pour les deux derniers matchs de l’OM (face à Lens et au PSG) en raison de son manque d’implication, devrait retrouver sa place face à Reims, annonce L’Équipe. Roberto De Zerbi a confirmé la décision en conférence de presse ce vendredi, face à la presse.

Alors qu’il a été jusque-là un titulaire indiscutable avec l’OM, Mason Greenwood a démarré les deux dernières rencontres des Phocéens, face à Lens et au PSG, sur le banc. Une décision du coach marseillais, Roberto De Zerbi, qui venait punir un manque d’implication du meilleur buteur de l’OM.

Greenwood titulaire ?

Mais L’Équipe, qui a dévoilé la composition probable de l’OM pour le match de ce samedi face à Reims, annonce que Greenwood devrait bel et bien retrouver son poste de titulaire. Une information qui vient confirmer les dires de Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi.

«Demain, il jouera»

L’entraîneur de l’OM avait notamment déclaré à la presse :

«Il a accepté de s'entraîner avant le groupe. Il s'est très bien entraîné cette semaine. Quand il pousse et qu'il se sent bien, dans mon équipe, c'est lui qui joue avec 10 autres joueurs. S'il ne le fait pas, ce n’est pas parce qu'il est un mauvais garçon, et bien il doit rester sur le banc. Demain, il jouera.»