Mbappé, le coup de gueule improbable

Coup franc ou pas coup franc ? Après le but de Kylian Mbappé face à Leganés samedi soir (3-2), les observateurs espagnols ont lancé un débat sur la nature de cette action. Car avant de frapper au but, le ballon a été dévié par Fran Garcia. Quoi qu'il en soit, ce débat est totalement stérile selon l'avis de Pierre Ménès.

C’est certain, Kylian Mbappé a inscrit un doublé face à Leganés et offert la victoire à son équipe samedi soir. Ce qui l’est moins, c’est la nature de son but. En position de coup franc, le joueur français avait combiné avec Fran Garcia avant de trouver le chemin des filets. Suite à cette action, les débats ont fait rage en Espagne. Coup franc ou pas coup franc ? Opta a tranché dans le vif en indiquant que Mbappé avait inscrit le premier coup franc direct de sa carrière. Mais pour Pierre Ménès, ces débats n’ont que très peu d’importance.

Ménès lâche un coup de gueule

« Qu’est-ce qu’on s’en fou que ce soit un coup franc ou pas ? C’est vraiment le truc pour faire parler les bavards. Pour moi, c’est un coup franc. On lui a poussé le ballon, pour moi il est frappé arrêté, c’est ça qui fait un coup franc. Personne ne s’est posé a question quand Toni Kroos a mis son coup franc exceptionnel contre la Suède lors de la Coupe du monde » a confié le journaliste.

« Qu’est-ce qu’on s’en fout»

Dans un second temps, il a poussé un coup de gueule sur l’importance prise par Mbappé au fil des années. « On a l’impression que certains sont contents de dire que ce n’est pas un coup franc, et que Mbappé n’a jamais marqué sur coup franc. Et puis même, qu’est-ce qu’on s’en fout que Mbappé ne soit pas un tireur de coup franc, ce sont des futilités, ça n’a aucun intérêt » a-t-il lâché sur Pierrot Le Foot.