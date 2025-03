Vente OM : Grosse confirmation à 500M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les faits parleraient pour lui. Alors que certains tentent de relancer le feuilleton autour de la vente de l'OM, L'Equipe confirme l'implication de Frank McCourt à Marseille. Malgré la distance, l'homme d'affaires de 71 ans, qui pilote le club depuis les Etats-Unis, continue de mettre la main à la poche pour renforcer son équipe.

L’OM a sorti la tête de l’eau. En délicatesse sur le plan économique depuis plusieurs années, le club marseillais respire mieux grâce à un projet sportif plus clair, mais aussi grâce à un investissement conséquent de Frank McCourt, qui aurait lâché près de 500M€ depuis son arrivée en 2016. Mais pour les adeptes de la théorie de la vente, l’argent ne proviendrait pas de l’Américain, mais serait la preuve d’un investissement conséquent d’un agent étranger, possiblement l’Arabie Saoudite. Passé par TF1 ou encore La Chaîne L’Equipe, le journaliste Thibaud Vézirian valide ce scénario. Ce dernier a mené une longue enquête, qui lui permet d’affirmer aujourd’hui qu’il est bien question d’une vente de l’OM.

Le vieux serpent de mer de la vente de l'OM

« C’est une aventure humaine, c’est génial d’avoir soulevé ça, d’avoir été transparent, et d’avoir eu raison. Il ne manque plus que la cerise du gâteau. Je n’aurais jamais écrit de livre. Il n y a pas de mauvaises informations. Il y a des informations qui ne donnent pas lieu à une officialisation, mais vu le niveau des sources, il n’y a pas de mauvaises informations (…) J’ai discuté avec des anciens joueurs et ils m’ont dit qu’ils comprenaient mieux ce qui arrive. Mais ils savent qu’il y a des aléas » avait-il déclaré sur Twitch il y a quelques jours.

McCourt toujours en action

Mais L’Equipe vient quelque peu plomber cette théorie en mettant en avant l’implication de McCourt. Même s’il ne se rend que très rarement à Marseille, l’homme d’affaires américain continue de travailler avec l’équipe sportive pour améliorer le groupe. L’été dernier, McCourt aurait notamment validé le recrutement de Mason Greenwood et serait « toujours là pour se porter caution ». Alors McCourt, vraiment vendeur ?