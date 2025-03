Pierre Ménès : Son nouveau projet est révélé !

La rédaction

Pierre Ménès se lance dans une nouvelle aventure ! L’ancien chroniqueur du Canal Football Club a révélé sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot qu’il accompagnera sa compagne dans le lancement de son projet de traiteur. Prévu pour septembre, ce concept mêlera cuisine et football, avec notamment des tables d’hôtes autour des matchs.

Longtemps chroniqueur pour l’émission Canal Football Club sur Canal+ (de 2009 à 2021), Pierre Ménès a quitté son poste dans le média détenu par le groupe Bolloré après des accusations d’agressions sexuelles. Déclaré coupable pour l’une d’entre elles, il a été condamné à deux mois de prison avec sursis ainsi qu’à une «peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité» d'un an. Ces affaires ont également conduit EA Sports (éditeur du jeu vidéo FIFA) à retirer sa voix du jeu. Depuis, l’ancien chroniqueur a lancé sa propre chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, où il débriefe et analyse l’actualité sportive.

Un nouveau projet avec sa compagne

C’est sur sa chaîne YouTube que Pierre Ménès a révélé qu’il allait soutenir sa compagne dans le lancement de son futur service de traiteur, un projet qui verra le jour en septembre :

«Je ne vais pas faire le faux-cul, mais j’aime tout ce qu’elle (Mélissa, sa compagne) prépare. Elle a un don pour associer les épices et créer des mariages de saveurs. Ses cuissons sont toujours parfaitement maîtrisées, et j’ai hâte de la voir concrétiser son projet.»

Des expériences culinaires autour du football

Pierre Ménès annonce également qu’il poussera sa compagne et qu’il aura un rôle à jouer dans ce projet. «Ne vous inquiétez pas, on communiquera largement sur les réseaux lorsqu’elle lancera ce projet, qui mêlera traiteur à domicile, cours de cuisine et table d’hôtes. On proposera même des tables d’hôtes autour des matchs, avec moi, ce sera sympa » développe l’ancien chroniqueur du Canal Football Club.