Cherki - Algérie : Le coup «dramatique» qui inquiète Pierre Ménès

La rédaction

Pierre Ménès milite pour la présence de Rayan Cherki en équipe de France, soulignant qu’il est le meilleur passeur de la Ligue 1, de l’Europa League et meilleur passeur avec les Espoirs. Pourtant, le Lyonnais pourrait opter pour l’Algérie, une éventualité que le journaliste juge « dramatique ». Selon lui, les Bleus manquent de créativité et Cherki serait une solution idéale.

Alors que la France s’est qualifiée aux tirs au but face à la Croatie ce dimanche, un sujet reste sur toutes les lèvres : le futur de Rayan Cherki avec l’équipe de France. Interrogé à ce sujet sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès estime qu’il a largement sa place en Bleus.

«Il s’est passé des choses hier soir : l’explosion de Michael Olise, le fait que les Bleus aient joué avec quatre offensifs et qu’ils soient qualifiés pour la demi-finale de la Ligue des Nations contre la meilleure équipe d’Europe, voire du monde, avec l’Espagne. Ce n’est pas un match extrêmement propice pour faire débuter un nouveau joueur, quitte à le mettre dans le groupe. Moi, si ça ne tenait qu’à moi, ça ferait déjà un petit moment que Cherki serait appelé en équipe de France.», explique le journaliste.

Cherki en équipe de France

«On peut dire ce qu’on veut, mais le mec est le meilleur passeur de la Ligue 1, de l’Europa League et meilleur passeur avec les Espoirs.» déclare Pierre Ménès avant d’enchaîner : «Hors, le déficit numéro 1 de cette équipe de France, c’est la qualité de passe vers l’avant, qu’elle soit au milieu ou même offensivement. On l’a vu hier, les deux plus belles passes du match sont d’Olise, une pour Barcola et une en retrait pour Dembélé. Moi, il y a longtemps que Cherki serait déjà appelé, maintenant je ne suis pas du tout certain que Deschamps va en profiter.»

«Ce serait dramatique»

Cependant, Rayan Cherki n’a toujours pas fait son choix définitif et pourrait bien choisir de rejoindre l’équipe nationale d’Algérie, un choix qui inquiète profondément Pierre Ménès :

«L’occasion sera peut-être plus propice à appeler Cherki en début de saison prochaine. Maintenant, peut-être qu’il aura choisi d’aller dans une autre équipe nationale, ce qui serait, soit dit en passant, un peu dramatique.»