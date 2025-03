Pierre Ménès, sa sortie sur les femmes voilées dans le sport !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le débat enflamme la classe politique en ce moment : doit-on autoriser le port du voile dans le sport ? Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a donné son avis sur ce dossier sensible ce lundi après-midi. L'ancien chroniqueur du Canal Football Club sur Canal + se montre extrêmement prudent, mais regrette les conséquences de cette mesure.

En février dernier, le Sénat a adopté l'interdiction du hijab en compétition intégré à une proposition de loi LR. Un dossier qui a mis le feu à la classe politique française, mais pas seulement. Sur RMC ce dimanche, Teddy Riner a livré son avis sur cette mesure qui mêle laïcité et liberté de culte. « Pensons plus à l’égalité plutôt que de s’acharner sur une seule et même religion » a confié le champion olympique de judo.

L'opinion de Pierre Ménès

Ce lundi, c’est au tour de Pierre Ménès d’être interrogé sur ce sujet sensible. « Déjà, il y a des sports où ce n’est pas possible de porter le voile. Je pense par exemple aux sports de combat, notamment au judo où le voile peut devenir une prise supplémentaire pour l’adversaire. C’est une atteinte à la laïcité. Je pense surtout que c’est un épiphénomène, parce qu’il y a très peu de femmes voilées qui pratiquent le sport » a confié l’ancien journaliste.

« C'est dommage »

Mais Ménès trouve dommageable que des femmes mettent fin à leurs activités sportives en raison de cette interdiction. « Ce qui m’embête, c’est que celles qui sont voilées et pratiquent le sport, elles ont le droit, ce qui n’est pas forcément conforme à la pratique la plus rigoriste de l’islam. J’avoue que je suis partagé, je n’ai pas vraiment d’opinion. Je pense que si la conséquence de ça c’est qu’une jeune fille voilée arrête le sport, je trouve que c’est dommage » a-t-il confié sur sa chaîne Youtube Pierrot le Foot.