Teddy Riner : Un proche de Macron attaqué !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quintuple champion olympique de judo, Teddy Riner est l'un des sportifs français les plus reconnus et les plus appréciés de sa génération. Guadeloupéen d'origine, il n'hésite pas grâce à sa notoriété à se placer en porte-parole des Antilles. Il n'a pas hésité à s'adresser directement au Ministre des Outre-mer Manuel Valls au sujet de la vie chère.

Teddy Riner n'en pas à son coup d'essai quand il s'agit de prendre la parole concernant les problèmes de la société aux Antilles. Le natif de Pointe-à-Pitre était l'invité de l'émission Clique sur Canal+ et il avait un message à faire passer aux autorités à ce sujet. « On est ensemble, on lâche pas, on connaît, on travaille les uns pour les autres » a-t-il même lancé en créole guadeloupéen.

Teddy Riner attaque Manuel Valls

Alors que la vie aux Antilles est toujours très chère, ils sont des centaines de milliers de Français à attendre un geste de la part du gouvernement Macron. Teddy Riner a désigné le premier responsable : Manuel Valls. « Le ministre a dit qu’il allait prendre le dossier à bras-le-corps, j’attends. Je suis désolé de mettre cette pression, sur ce ministre, mais quand on dit, on fait, je suis désolé » a-t-il d'abord lancé dans l'émission Clique.

« Il faut arrêter de se foutre d'eux »

Déterminé à faire passer un message, Teddy Riner espère être écouté. « Ça suffit de laisser de côté les îles antillaises et les DOM-TOM (départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer), POM (pays d’outre-mer) de côté, et de juste les utiliser quand on veut être la seconde puissance navale. Non, il faut s’occuper des gens comme il se doit, et arrêter de se foutre d’eux. La vie chère, non. Il faut mettre un grand coup dans cette fourmilière pour que les choses redeviennent normales, que les citoyens puissent vivre naturellement et qu’ils payent des prix corrects » ajoute le Français de 35 ans au micro de Mouloud Achour.