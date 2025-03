Le pactole à 15M€ refusé par Teddy Riner !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’instar d’autres pratiquants de sport de combat, Teddy Riner aurait pu changer changer de discipline et faire du MMA. C’est ce qu’a révélé le quintuple champion olympique, qui s’est vu proposer un contrat de 15M€ pour trois combats par l’UFC, mais le Guadeloupéen n’est pas attiré par ce sport.

Si cela aurait certainement été très intéressant, on ne verra jamais Teddy Riner s’essayer au MMA. Le judoka en a pourtant eu l’opportunité puisque l’UFC, la plus grande organisation de MMA dans le monde, lui a offert 15M€ pour trois combats, ce qu’il a refusé.

L’UFC a proposé 15M€ pour 3 combats à Teddy Riner

« Si la question est : “Est-ce que je vais y signer un jour”, la réponse est non ! Je suis très bien où je suis. Malgré les propositions financières que je reçois, mon sport, c’est le judo ! Pas mal de judokas franchissent le pas ? Je peux comprendre, mais moi non. Beaucoup de judokates d’ailleurs plus que de judokas », a confié Teddy Riner au Quotidien du Sport. « Ce n’est pas un secret. L’année dernière, c’était 15 millions ! Pour trois combats avec l’UFC. Mais ce n’est pas possible. Si je signais là-bas, tout ce que j’ai créé dans le judo, mon palmarès, il s’envole ! Ça ne m’intéresse pas. Ce n’est pas mon domaine, ce n’est pas quelque chose qui me donne envie. 15 millions, c’est bien, c’est une belle somme, mais ce n’est pas l’argent qui m’anime. »

« Je n’ai pas envie de changer de sport pour un autre sport de combat »

Invité dans l’émission Salon VIP de beIN SPORTS ce jeudi, Teddy Riner s’est de nouveau expliqué à ce sujet : « Je suis bien dans le judo. Je n’ai pas envie de changer de sport pour un autre sport de combat surtout. Ça ne me dit rien et puis je ne suis pas mécontent de ce que j’ai pu réaliser dans le judo. Je suis même très chanceux, très fier de ce que j’ai pu faire. Laissons aux autres qui aiment ce sport y aller, foncer et s'épanouir. Est-ce que j’ai déjà tenté ce sport ? Non, même pour le plaisir. Quand j’ai un peu de temps et que j’ai envie je fais un foot, un tennis, à la rigueur un padel, ou le golf. Je ne suis pas attiré par ça. »