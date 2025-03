Danse avec les stars : Le ton monte avec Adil Rami en coulisse

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais éloigné des terrains de football, Adil Rami s’illustre cette année sur le parquet de "Danse avec les stars" aux côtés d’Ana Riera. Entre l’ancien joueur de l’OM et la danseuse, une excellente relation s’est nouée, et ce même si le ton a pu monter durant les répétitions...

Au casting de la 14e saison de "Danse avec les stars", Adil Rami s’est imposé comme l’une des belles surprises de cette année, décrochant notamment la note de 10/10 la semaine dernière. Une réussite qu’il doit en grande partie à Ana Riera, sa partenaire dans l’émission, avec qui une belle relation s’est nouée en coulisse, et ce malgré leurs deux « gros caractères ».

« Au début, je ne comprenais pas parce que je le voyais s’énerver »

Interrogée par Le Parisien, Ana Riera est revenue sur son entente avec Adil Rami. « Je pensais vraiment qu’il avait hyper confiance en lui. En fait, lui aussi il a des doutes. Au début, je ne comprenais pas parce que je le voyais s’énerver, mais il fallait juste que je le rassure », confie la danseuse.

« On a tous les deux de gros caractères, donc parfois on se chamaille »

« Pour lui, rester quatre heures dans une salle à se concentrer, c’est un peu compliqué. Mais comme il comprend vite, je trouve qu’il a quand même une bonne progression depuis le début, dans sa posture aussi. Comme c’est un footballeur, il avait vraiment le buste et les épaules en avant. Malgré ses railleries, je pense qu’il est tombé un peu amoureux de la danse ! Il aime danser et incarner des personnages, c’est un showman », poursuit Ana Riera, heureuse de pouvoir travailler avec le champion du monde 2018 : « Notre duo marche bien, ça se voit qu’on aime danser ensemble. Je prends beaucoup de plaisir à le faire avec Adil. On a tous les deux de gros caractères, donc parfois on se chamaille comme des frères et sœurs, mais on s’aime beaucoup, on a une belle complicité. On vient chacun du sud, on a une façon de parler beaucoup plus cash. J’ai un peu l’impression d’être avec ma famille quand je suis avec Adil. Je le comprends facilement car il est très perfectionniste, comme moi ».