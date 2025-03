Kylian Mbappé, du jamais vu au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Kylian Mbappé raflait tous les trophées avec le Real Madrid pour sa première saison en Espagne ? En lice pour la Liga, la Coupe du roi et la Ligue des champions, la recrue phare du mercato d'été impressionne ses coéquipiers, quand bien même certains observateurs et analystes ont noté une régression de statistiques chez lui par rapport aux années précédentes. Luka Modric voit en lui quelque chose qu'il a « rarement vu ».

Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé a connu des moments plus délicats que d'autres depuis son arrivée l'été dernier sportivement parlant. Cependant, son acclimatation a fini par se faire petit à petit et le meilleur buteur de l'histoire du PSG compte déjà 31 réalisations avec le maillot de la Casa Blanca, toutes compétitions confondues.

«Il a tant de facilités, c’est quelque chose, honnêtement, que j’ai rarement vu»

Certains observateurs ont analysé la saison de Kylian Mbappé comme étant en dessous de ses standards habituels. Une lecture de la situation étranfe du point de vue de Luka Modric puisque Mbappé a déjà marqué plusieurs dizaines de buts. Au passage, le vainqueur de six Ligues des champions au Real Madrid n'a pas pu s'empêcher de faire savoir que malgré les grandes stars et talents qu'il a pu croiser à la Casa Blanca, peu ressemblent au champion du monde 2018. « C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a tant de facilités, c’est quelque chose, honnêtement, que j’ai rarement vu. Mais ce qui m’impressionne le plus chez lui , c’est sa personnalité, sa façon de se comporter. C’est un garçon incroyable, très humble, toujours prêt à faire des blagues, à aider ses coéquipiers. Il est tranquille ».

«Il est déjà à 30 buts. Imaginez donc s’il élève son niveau»

« De l’extérieur, on peut dire que ce n’est pas sa meilleure saison, alors qu’il est déjà à 30 buts. Imaginez donc s’il élève son niveau. Kylian c’est un talent incroyable, l’un des meilleurs que j’ai vu. Vraiment, c’est un garçon merveilleux ». a conclu Luka Modric pour Téléfoot. Reste à savoir jusqu'où ira Mbappé avec le Real Madrid.