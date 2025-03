Real Madrid : Une star s'annonce avec Mbappé !

Alexis Brunet

Luka Modric est unanimement reconnu comme étant l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais le Croate a aussi 39 ans et il est donc proche de la retraite. Pour le moment, l’ancien joueur de Tottenham est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison et il aimerait y prendre sa retraite aux côtés de Kylian Mbappé et consorts.

Ce dimanche, l’équipe de France affronte la Croatie en quart de finale retour de Ligue des nations. Cela sera l’occasion pour certains coéquipiers en club de se croiser avec leur sélection. C’est notamment le cas de Luka Modric qui va retrouver ses amis du Real Madrid : Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni.

Modric est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison

Luka Modric a beau avoir 39 ans, il évolue encore à un haut niveau, que cela soit en sélection, ou bien au Real Madrid. Toutefois, on ne devrait pas pouvoir profiter encore bien longtemps du talent du génie croate. Le milieu de terrain est proche de la retraite et son contrat avec le club espagnol arrive à échéance à la fin de la saison.

« J’aimerais prendre ma retraite au Real Madrid »

Il y a de fortes chances pour que le Real Madrid soit le dernier club de Luka Modric. Le milieu de terrain a d’ailleurs déclaré à Téléfoot qu’il souhaitait finir sa carrière chez les Merengue, mais reste à savoir s’il prolongera encore l’aventure d’une saison. « J’ai simplement dit que j’aimerais prendre ma retraite au Real Madrid, ce serait un rêve pour moi. Mais on verra ce qu’il se passera. Il reste beaucoup de matchs. Je dois me concentrer sur ce qu’il reste. Parce qu’il nous reste beaucoup de matchs. Je n’ai aucune pression. » Luka Modric ne devrait donc pas, sauf retournement de situation, faire son retour au Dinamo Zagreb, son club formateur, dans lequel il a évolué de 2002 à 2008.