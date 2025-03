Zidane arrive dans un club, c’est la stupéfaction !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Peu de gens le savent, mais le surnom "Zizou" a été prononcé pour la première fois par Rolland Courbis. Alors entraîneur des Girondins de Bordeaux, le technicien ne souhaitait pas prononcer son vrai prénom "Zinédine", jugé trop long. L'un de ses premiers coachs à Cannes Guy Lacombe était tombé des nues.

Connu désormais dans le monde entier comme Zinédine Zidane ou Zizou, le champion du monde 1998 français a débuté sa carrière sous un autre prénom : Yazid. Le surnom « Zizou » est en réalité issu de l’imagination de Rolland Courbis.

Courbis a changé la vie de Zidane

« Zinedine Zidane, je me grattais la tête. Son surnom, c’était Yazid, et je n’avais pas l’impression de l’appeler, mais de l’engueuler… Ziz… Zizou… Zizounet, ça aurait été exagéré. Zizou, j’ai trouvé que ça lui allait très bien, mais jamais ne je pense que ça va lui rester, et qu’il devienne le joueur qu’il est devenu, avec ‘Zizou’. Mais c’est sûr que je suis très heureux d’être celui, sans le faire exprès, qui a donné ce surnom » avait révélé l’ancien coach des Girondins de Bordeaux. Pour la plus grande surprise de Guy Lacombe, l’un des premiers coachs de Zidane à Cannes.

Guy Lacombe prend position pour l'avenir de Zidane

« Quand il arrive à Cannes tout le monde l’appelle « Yazid ». Mais quand il part aux Girondins de Bordeaux, je vois Courbis l’appeler Zizou. Et effectivement, quand j’ai vu la licence, j’ai vu le prénom « Zinédine » . Yazid était son second nom. Dans les quartiers nord de Marseille, comme « Zinédine » était trop long, ils l’appelaient « Yazid ». C’est aussi simple que ça. J’ai une affection particulière pour lui, je pense que c’est réciproque. On n’est pas issus du même monde, mais je le suis. Je sais qu’il y a une ouverture importante en équipe de France. Je suis souhaite d’y accéder et de faire aussi bien que son prédécesseur » a confié celui qui fût aussi le coach du PSG dans un entretien accordé à Paris United.