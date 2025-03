Cyclisme : Van der Poel-Pogacar, « Je pensais pouvoir te briser »

Alexandre Higounet

Après un Milan San Remo incroyable, où il se sont livrés un duel acharné, Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar n’ont pas cessé d’échanger sur la course, au pied du podium d’abord puis sur les réseaux sociaux. Si le ton est amical, cela traduit une envie d’en découdre à nouveau. Rendez-vous est pris au Grand-Prix E3 et au Tour des Flandres.

Au sortir d’un Milan San Remo de légende, au cours duquel Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar se sont livrés un combat homérique, finalement favorable à la rapidité au sprint du titan hollandais, les deux champions ont poursuivi leurs échanges après la course, comme s’ils cherchaient à prolonger le duel.

« L’année prochaine, la Cipressa en moins de 8 minutes »

En attendant le podium tout d’abord, où Van der Poel a lâché à Pogacar en évoquant son contre au sommet du Poggio dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws : « Je pensais pouvoir te briser, mais non ». Ce à quoi le Slovène a répondu : « Mais c’était pas loin ». Van der Poel et Pogacar n’en sont pas resté là.

Pressés d’en découdre à nouveau

Le lendemain, au travers d’un poste sur les réseaux sociaux, Pogacar a lancé, comme relayé par cyclismactu.net : « Félicitations à Mathieu van der Poel et Filippo Ganna. Heureux de partager le podium avec de telles légendes, mais ne vous y trompez pas, je reviendrai pour en chercher plus avec une équipe incroyable, UAE Team Emirates, qui a fait un travail superbe en me protégeant, en me lançant, en changeant mes vêtements et en me nourrissant. Je ne pourrais pas demander une meilleure ambiance ces jours-ci, merci les gars, cap sur les prochains objectifs ». Un message auquel Van der Poel a répondu, en lançant sur le ton de la blague : « L'année prochaine la Cipressa en moins de 8 minutes ? ». Pogacar n’a pas tardé à réagir à son tour : « Je suis en train d’analyser ça maintenant, on peut aller encore plus vite. Quelque chose comme 59 secondes (le temps qu’il leur faut gagner pour aller en-dessous de 8 minutes, ndlr) ». Des échanges qui en disent long sur le respect qu’entretiennent les deux hommes, mais aussi sur leur envie d’en découdre à nouveau lors des prochaines échéances, au Grand-Prix E3 puis au Tour des Flandres.